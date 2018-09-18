أرجات اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، برئاسة حمدي الكنيسي، أسماء مرشحيها للهيئات الإعلامية الجديدة، والتي كان من المقرر الإعلان عنها في اجتماع اليوم.

وأرجع الكنيسي، سبب تأجيل إعلان الأسماء هذه المرة إلى استماع اللجنة للآراء التي تقول بأن أعضاءها من حقهم الترشح بالهيئات الإعلامية.

يذكر أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين تكثف اجتماعتها الأسبوع الجاري، لاختيار ممثليها في الهيئات الإعلامية، ومن المقرر ترشيح أعضاء اللجنة اثنين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تختار مؤسسة الرئاسة مرشح واحد فقط منهما، وأيضا اختيار اثنين للهيئة الوطنية للإعلام، توافق "الرئاسة" على واحد أيضا.