أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن انطلاق عدد من القوافل الطبية بالقرى والوديان التابعة لمدينتي سانت كاترين وأبوزنيمة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، إن هذه القوافل جاءت في إطار خطة الوزارة والمديرية بعمل قوافل طبية للمرور على المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن القافلة ستنطلق بقرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين وفي مدينة أبوزنيمة بأودية "تال وغرندل" يومي الجمعة والسبت 28 الموافق 28 و29 من الشهر الجاري، وذلك لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج لجميع المرضي بالمجان.