نفذت مديرية الصحة بالشرقية قافلة لتنظيم الأسرة بمركز ومدينة الحسينية وذلك بالساحة الشعبية بالمدينة ،بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة.

وشملت الحملة: " متابعة الحمل بالسونار للمترددين وتركيب وسائل تنظيم الأسرة ، وتخلل القافلة عقد ندوات توعية بأهمية تنظيم الأسرة واستخدام أفضل وسيلة لتنظيم الأسرة وأساليب التغذية الجيدة.

كما شملت القافلة أيضاً عيادات خارجية لتخصصات الباطنة والأطفال للكشف الطبي علي المرضي، وبلغ إجمالي التذاكر التي جرى صرفها للمترددين أكثر من 150 تذكرة مجانية، وإقامة معرض نوادي المرأة بإحدى قاعات النادي وأشتمل على معروضات عالية الجودة من الأشغال اليدوية.

ونفذت الحملة برئاسة الدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور مصطفي السيد مدير الإدارة الصحية بالحسينية، وبالتنسيق مع الدكتورة مرفت عبد المنعم أحمد مديرة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية.