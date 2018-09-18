قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الثراء اللغوي جاء من خلال فترة جلوسه مع جده في المسجد وتعلم تجويد القرآن وقراءته بقواعده السليمة، موضحًا أن اتقان اللغة العربية كان شرطا للالتحاق بوزارة الخارجية.

وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أنه كان متخصصا في العلوم السياسية وهي تفتح المجال للعمل الدبلوماسي وهو الهدف الأسمى بالنسبة له.

وتابع: "الانتقال من العمل في الدبلوماسية إلى العمل في الإعلام سهل جدا، أنا كنت متخصص في العلوم السياسية بس لدي القدرة الإعلامية التي مكنتني من العمل بمنصب المتحدث الرسمي للوزارة".