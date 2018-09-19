افتتاح مركز خدمات مستثمري شرم الشيخ نهاية ديسمبر المقبل

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء عبد المرضي غريب عبد السلام مدير جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، للوقوف على الموقف التنفيذي لمركز خدمات المستثمرين الجاري تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، والمخطط افتتاحه في نهاية ديسمبر المقبل والتنسيق على البدء في مشروع إنشاء المنطقة الحرة بمدينة نويبع، وذلك في حضور المهندس جمال المهدي مدير مديرية النقل والطرق بمحافظة جنوب سيناء.

وقال المحافظ إن المبني مقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، حيث يعد أول مركز ذكي لتقديم الخدمات للمستثمرين بشرم الشيخ وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستتولى إقامة مركز لخدمات المستثمرين في المنطقة الحرة بمدينة نويبع، وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الاستثمار مع القوات المسلحة لإنشاء عدد من المراكز الذكية على مستوى محافظات مصر.