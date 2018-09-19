بالفيديو| "رسلان": 300 لتر يوميا معدل استهلاك المواطن للمياه يوميا

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، إن معدل استهلاك المواطن المصري للمياه يصل إلى 300 لتر يوميًا، ويعتبر معدلا عاليا جدًا.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن "معدل استهلاك الفرد للمياه في القرى وصل لـ150 لترا في اليوم، وهو رقم كبير أيضًا".

وطالب رسلان المواطنين بترشيد استهلاك المياة، مشيرًا إلى أن غسيل الأسنان لمدة دقيقتين يستهلك مياها قدرها 12 لتر، وأن حلاقة اللحية خلال 5 دقائق تستهلك مياها قدرها 30 لترا.

وأشار رسلان إلى أن استخدام "الدش" في الاستحمام يتسبب في إهدار 240 لتر مياه، وأن "الحنفية اللي بتنقط بتنقط 24 لترا يوميا".