ضبط 41 تمثالا و890 عملة معدنية يشتبه في أثريتها بالمنيا

ضبطت شرطة السياحة والآثار بالمنيا، اليوم، صاحب مخبز مقيم بمركز أبوقرقاص، لحيازته وتخزينه قطع يشتبه في أثريتها، بقصد الاتجار، شملت 41 تمثالا، و890 عملة معدنية.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات للعميد محمد عبدالظاهر، مأمور قسم السياحة والآثار، بقيام صاحب مخبز يدعى "ح. ف.ع"، مقيم بمركز أبوقرقاص، بتخزين كمية من الآثار في فيلته الكائنة على أطراف إحدى القرى النائية.

بعرض المعلومات على اللواء محمد الغول، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة، واللواء ناجح زكي، رئيس مباحث السياحة، وبالمتابعة والتحقق وعقب تحريات دقيقة ومراقبة وبالتنسيق مع المقدم هشام العسقلاني، رئيس مباحث أبوقرقاص تم التوصل لصحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة الفيلا، والقبض على صاحبِهِا بحوزته 41 تمثالا أثريا نادرا، و890 عملة معدنية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة الآثار بقصد الاتجار.