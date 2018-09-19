استضافت الإعلامية بثينة توكل، مسعف وسائق، بمرفق إسعاف بلطيم، عقب عثورهما على 870 ألف جنيه، خلال إنقاذ مصاب تعرض لحادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي الدولي بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، وقاما بتسليمه للمصاب في إحدى الحوادث بموجب محضر رسمي بقسم الشرطة.

ووجهت بثينة توكل، خلال برنامجها "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم" سؤالا للسائق والمسعف قائلة: "هل الشيطان ملعبش في دماغك لتحصل على الـ 870 ألف جنيه دون تسلميهم للشرطة".

وأكد السائق والمسعف أنهم يؤمنون بالله وأن الرزق بيد الله وأنهم لم يفكروا في ذلك، مشيرين إلى أن حلمهم هو الفوز برحلة حج لزيارة بيت الله الحرام.