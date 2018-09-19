قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته، بقضية "أحداث عنف العمرانية".

وكانت المحكمة أصدرت الحكم الغيابي ضد المتهم، في القضية التي أحالتها النيابة في ختام تحقيقاتها، بعد أن أسندت إليه اتهامات بارتكاب أعمال عنف في ديسمبر 2013، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية بالجيزة.