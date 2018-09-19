استضافت اليوم جامعة عين شمس ، برئاسة أ.عبد الوهاب عزت، رؤساء6 جامعات مصرية ، وذلك لتوقيع بروتوكول مشروع إنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر مع كلية أوشن كونتى بنيوجيرسى الأمريكية .

حيث وقع أ.د. جون لارسون مدير كلية أوشن كونتى بنيوجيرسى الأمريكية و كلاً من أ.د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و أ.د. معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية و أ.د. . عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس و أ.د. معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية و أ.د. أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج و أ.د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ، بروتوكول التعاون المشترك لبدء تفعيل مشروع الكليات المجتمعية الأميركية بتلك الجامعات.

شهد توقيع البروتوكول أ.د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و أ.د. مايسه أبو يوسف هيوارد مساعد نائب رئيس جامعة أوشن للشئون الدولية وعميد التواصل التعليمى ومدير المشروع من الجانب الأمريكي و د. حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج والمدير التنفيذي لمشروع الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر و أ.د.حاتم عقل نائب رئيس جامعة أوشن للتعليم عن بعد والشئون الدولية و د. عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية و أ.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و و أ.د. إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أ. سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس و د. رشا إيهاب المنسق الأكاديمي للمشروع بجامعة عين شمس و د. شريف قطب مدير وحدة تطوير المشروعات بجامعة عين شمس.

يأتي توقيع البروتوكول تدشيناً لأولى خطوات تفعيل نظام الكليات المجتمعية الأميريكية داخل مصر و ذلك استكمالاً لبنود البروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات و جامعة أوشن كونتي الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية الأميركية داخل مصر والذي شهده وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر المجلس الأعلى للجامعات أوائل يونيو الماضي. يذكر أن جامعة عين شمس كانت صاحبة المبادرة الأولى لتدشين المشروع داخل مصر تلتها جامعة الأسكندرية ،حيث يتيح للدارسين به فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال الدراسة بهذا النظام لمدة 4 سنوات متواصلة بحيث يدرس الطالب بالسنتين الأولى و الثانية مقررات جامعة أوشن ثم السنتين الثالثة و الرابعة مقررات الجامعة المصرية أو في الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى الجامعات المعتمدة من جامعة أوشن. كما تتيح الكليات المجتمعية الأميريكية للدارسين فرصة الدراسة لمدة سنتين متتاليتين ثم الخروج لسوق العمل على أن يعود الدارس لاستكمال دراسته مرة أخرى لمدة سنتين تاليتين حسب الرغبة.

وعقب استكمال سنوات الدراسة الأربع يحصل الدارس علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بشهادة معتمدة من الجامعة المصرية و جامعة أوشن الأمريكية ووزارة التعليم العالي.

و أوضحت د. حنان السعيد أنه تم اعتماد البرامج الدراسية من وزارة التعليم العالي و بلغت حتى الآن 14 برنامج في مختلف التخصصات مثل الإعلام و علوم الحاسب و التغذية و السياحة و الفنادق وأمن المعلومات وغيرها.

و قد وصل عدد الجامعات المصرية التي أبرمت البروتوكول 8 جامعات حتى الآن، و من المنتظر أن توقع جامعات كفر الشيخ ، دمنهور ، دمياط ، القاهرة خلال الفترة المقبلة.