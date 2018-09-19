صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم، كتاب "نجيب محفوظ ناقدًا.. مقاربة تأويلية لحواراته في المجلات الأدبية"، للدكتور تامر فايز أستاذ الأدب الحديث والأدب المقارن المشارك بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويقدم الكتاب مقاربة نقدية تأويلية لحوارات نجيب محفوظ المنشورة في المجلات الأدبية خلال نصف قرن، وهي قراءة أثمرت عن إظهار الصورة الضمنية في تلك الحوارات لنجيب محفوظ؛ وهي صورة نجيب محفوظ الناقد.

ويوضح الكتاب أن محفوظ في حواراته ناقد متمكن من مقولاته وصيغه النقدية، ملمٌّ بعناصر ثقافية عامة ونقدية خاصة.

كما احتوى الكتاب أيضًا على سيرة نجيب محفوظ كما يراها هو ونقده لها، والألوان النقدية في حوارته، وتأثيرات نقده في النقد الأدبي العربي، وحواره باعتباره نوعًا أدبيًّا - قصصيًّا، والسعي إلى البحث عن نظريته النقدية في حوارته، ومسرد بأهم المفاهيم والمصطلحات الثقافية والأدبية والنقدية الخاصة بنجيب محفوظ، كما يضم الكتاب بين جنباته تسعة وعشرين حوارًا تُجمع للمرة الأولى في كتاب واحد.