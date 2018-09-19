شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل تخرج دفعة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في الحفل الذي أقامته الأكاديمية مساء اليوم الأربعاء بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع.

وافتتح الحفل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة لبني شريف نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، وسط حضور أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، والسادة العمداء، وأولياء أمور الخريجين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الدور الكبير والحيوي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تحرص على تأهيل وإعداد الشباب بالصورة المطلوبة، موضحاً أن مصر تحتاج إلى شبابها لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير بدور الأكاديمية في تقديمها للمنح التعليمية للرياضة المصرية، مطالباً خريجي الأكاديمية بالعمل على تنمية مهاراتهم وذاتهم.

فيما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن فخره بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الإدارة بالأكاديمية، مقدماً الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب على مساندتهم لأبنائهم طوال فترة تعليمهم.

وأكد رئيس الأكاديمية على أهمية الارتقاء بشباب مصر من خلال جودة التعليم، وبناء الشخصية المتكاملة للشباب، وهو الدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لافتاً أن الأكاديمية تعد واحدة من المؤسسات التعليمية التي تأتي في مصاف الجامعات العالمية، كاشفاً عن افتتاح فرع جديد للأكاديمية خلال العام القادم بمدينة العلمين.

هذا وقد قام رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقديم درع الأكاديمية لوزير الشباب والرياضة؛ تقديراً لدوره، وحرصه على حضور حفل تخرج كلية الإدارة والتكنولوجيا.