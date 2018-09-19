استحدث قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة المنصورة قسم «وحدة العلاج التلطيفى»، لإعداد المريض نفسياً للموت، ويضم 8 أسرة يتم حجز المريض فيها مع فريق متخصّص يضم أطباء وإخصائيين نفسيين، ورجال دين، يؤهلون المرضى أصحاب الحالات المتأخرة للقاء ربهم بعد فترة قصيرة، حسب تقديرات الأطباء.

ويقول الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد «طب المنصورة»، إن المريض فى مراحل مرضه الأخيرة لا ينام، بسبب الألم، ولا يستطيع أحد أن يتعامل معه من أهله للتخفيف عنه، لذلك جاءت فكرة إنشاء الوحدة. وأضاف أن الوحدة تحتاج لأن تدار بعقول واعية ومتفتحة للتخفيف عن المرضى، وتخصيص كوادر ممتازة للتعامل مع المرضى، ورغم أن العدد قليل بالنسبة للأسرة فإن الوحدة على هذا الحال أفضل من عدم وجودها.

وأكدت الدكتورة رشا حمدى، مسئول الوحدة، أن الدراسات أثبتت أن العلاج التلطيفى متزامن مع العلاج الشفائى، ويكون فى المراحل المتأخرة.