يبدو أن أصداء مباراة فريقى «اتحاد العاصمة» الجزائرى و«القوة الجوية» العراقى لم تنتهِ بعد، حيث شهدت هتاف جماهير الفريق الجزائرى باسم الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، مما أغضب جماهير العراق، ونشبت أزمة وصلت إلى المستوى الدبلوماسى.

الأزمة تجدّدت بهتاف بعض عناصر الجمهور الأردنى داخل ملعب «عمان»، اليوم، خلال مباراة نهائى كأس الاتحاد الآسيوى، بين ناديى «القوة الجوية» العراقى، و«الجزيرة» الأردنى: «بالروح بالدم نفديك يا صدام».

بعد أزمة الجزائر.. جماهير أردنية تُمجد الرئيس الراحل

مصور فريق «القوة الجوية»، الإعلامى محمد العزاوى، قال لوكالة «سبوتينيك» الروسية: «بعد أن هتف بعض المشجعين فى جمهور نادى الجزيرة الأردنى بعبارة (بالروح بالدم نفديك يا صدام)، جاء الرد حازماً من رئيس رابطة مشجعى الجزيرة من أجل إسكات هذه الأصوات، وتم اعتقالهم من قِبل العناصر الأمنية فى الملعب». وفى المباراة، حقّق نادى القوة الجوية العراقى فوزاً بهدف دون مقابل أمام الاتحاد الأردنى، فى مباراة الذهاب بنهائى كأس الاتحاد الآسيوى، على استاد ملعب عمان الدولى، ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب 2 أكتوبر المقبل، فى العراق، على ملعب كربلاء.

كان نادى القوة الجوية العراقى واجه هتافات مشابهة للرئيس الراحل بالجزائر.