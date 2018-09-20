تمكن فريق مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على عامل بالأوقاف استولى على 31 ألف جنيه من شخصين مقابل تسفيرهما للعمل بتركيا.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة البداري من كلا من "س . م . ص . غ"، 27 سنة، سائق، و"م.ص.ا.ح"، 27 سنة، مؤهل متوسط مقيمان بندر البداري، بتضررهما من "ل.ع.م. س"، 53 سنة، عامل بالأوقاف، مقيم كوم سعد دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على جوازي السفر الخاصين بهما ومبالغ مالية قدرها (10)، آلاف جنيه من الأول (21)، ألف جنيه من الثاني نظير تسفيرهما للعمل بدولة تركيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبحوزته الآتي (35) جواز سفر لأشخاص مختلفين، و(12) تذكرة طيران لدولة تركيا و(14) حوالة بريدية مختلفة، و(10) تصاريح دخول لدولة الكويت، وعقدين لإلحاق العمالة بإمارة الشارقة.

وبمواجهته، أقر بقيامه بإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص نظير مبالغ مالية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر إداري مركز شرطة البداري لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.