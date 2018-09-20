دخل طبيب نساء وتوليد بدرجة استشاري بمستشفى الخارجة العام بالوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، في إضراب عن الطعام اعتراضًا على قرار نقله إلى ديوان مديرية الصحة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من قسم شرطة الخارجة، يُفيد بدخول طبيب في إضراب عن الطعام بديوان القسم.

وتبين إضراب الدكتور محمود مهدي، استشاري النساء والتوليد بمستشفى الخارجة، اعتراضًا على قرار نقله لوظيفة مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وإخلائه منها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وجارٍ نقل الطبيب إلى مستشفى الخارجة العام لدخوله في حالة إضراب عن الطعام.

بينما أفادت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بأن الطبيب من حقه التظلّم، وجارٍ عرض الموقف على اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لاتخاذ القرار المناسب.