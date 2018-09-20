قال الناقد الرياضي، عصام شلتوت، إن اتحاد الكرة يترك الكرة للريح، متابعًا: "كنا نأمل في دوري أكثر سخونة فنيًا، ومنظومة كرة القدم عايزة (عَمرة)".

وأضاف شلتوت، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الأربعاء، أنه يجب على الاتحاد تفعيل دور لجنة القيم ولجنة الحكام واللجان التي تضبط الكرة، و"لا بد من العودة للوائح منظمة تبين الحقوق من الواجبات".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها الدوري على كف عفريت، والدولة لن تسمح باستمرار الهزل الذي يحدث في الدوري الآن"، موضحًا أن الدولة لها كلمة الفصل في هذه المسألة، ولها الحق في مخاطبة "فيفا" إذا لم يعجبها الوضع.