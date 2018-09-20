تتوالى الاستغاثات من أهالي بورسعيد للمسؤولين، للمطالبة بإيجاد حل لانقطاع المياه لليوم الثالث على التوالى، عن معظم أحياء المحافظة، وضعفها في باقي المناطق، وطالبوا المحافظ بالتدخل الفوري لأن الصبر على هذه الكارثة لن يستمر طويلا.

وقال المهندس السيد شلبي، رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس ببورسعيد، إن منسوب الماء بترعة الإسماعلية بمحطة ري القنطرة كان منخفض جدا، وصل إلى 2/60، وبالتالى فإن الشركة القابضة لم تتمكن من تشغيل أكثر من ماكنتين سحب للمياه.

وأوضح أنه يجري اجتماعات مستمرة مع المسؤولين بالمحافظة، للوقوف على حل سريع للأزمة، مشيرا إلى أن المحافظ اتصل بوزير الري وتلقى وعود بزيادة المنسوب بالترعة، وننتظر أن تدخل المياه الترعة، خلال الساعات المقبلة، وأن يكون الوضع أفضل.

وقال إنه "أستتعرض مع مصدر مسؤول بوزارة الري بالقاهرة، الأزمة وصرح له أنه تم زيادة الترعة بـ2500 متر مكعب يوميا، لمواجهة نقص مياه الشرب".

وأضاف شلبي: "الأزمة تتمثل في أن مسئولي الرى بالإسماعيلية، لا يوجهون كميات المياه بالترعة بطريقة صحيحة إلى الأماكن المطلوبة، حيث يفتحون بوابات المياه بدون ترشيد أو توجيه صحيح، ويستفيد منها التعديات المخالفة المنتشرة على جانب الترعة، منها الأراضى الزراعية التى تسحب المياه إليها بدلا من توصيلها لبورسعيد ليشرب منها المواطنين".