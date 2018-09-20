قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن سوق الأدوية يعاني من نقص يتراوح بين 500 و700 صنف دوائي، أشهرها الأنسولين.

وأضاف عبيد، خلال تصريحاته لفضائية "المحور"، أن تعميم الاسم العلمي للأدوية أبرز طرق القضاء على نقص الأدوية، موضحًا: "كتابة الدواء بالاسم العلمي، يجعل شركات الدواء الـ12 يتنافسون فيما بينهم من أجل الوصول إلى المستهلك".

وتابع أن دولًا عديدة اتبعت طريقة كتابة الدواء بالاسم العلمي، مثل المملكة العربية السعودية للقضاء على أزمة نقص الأدوية.

وأكد نقيب الصيادلة، أن نقص الأدوية أزمة عالمية تعاني منها كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.