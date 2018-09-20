بعدما عجز عن توفير الزي المدرسي لابنته، قاد العوز وقلة الحيلة، مواطن دمياطي، إلى معرض المستلزمات الدراسية "العودة للمدارس"، المُقام في ميدان الساعة، ليحاول الخروج بزي مدرسي جديد لابنته بعد أن أخفاه داخل "كيس أسود"، محاولًا التسلل خارجًا لكن كاميرات المراقبة رصدته.

ونشر صفحة "تصاميم دمياط"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل الواقعة، قائلة إنه "تم القبض على مواطن وزوجته لسرقتهما زيا مدرسيا في المعرض المقام بميدان الساعة، بعدما التقطت إحدى كاميرات مراقبة سيدة تقف بجوار زوجها، وأخرجت كيسا أسودا من حقيبتها، وأخفت فيه الزي مدرسي وهو خاص بالمرحلة الابتدائية".

وأضافت الصفحة: "الدمايطة وصلوا أنهم معدش معاهم فلوس يشتروا حتى هدوم المدرسة، لما راجل باين عليه إنه محترم ومش حرامي يضطر يمد إيده ويسرق بدلة مدرسة علشان خاطر بنته متزعلش، ومتبقاش أقل من أصحابها، يبقى ربنا يستر علينا من الأيام الجاية".

وأثارت حالة المواطن عاصفة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، بين متعاطف يبرر سلوكه، وبين من يرفض التستر على واقعة السرقة أيا كانت الظروف والأسباب.