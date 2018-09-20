فاجأ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، مستشفى دمنهور التعليمى، واطمأن على المرضى، ووجه بتوفير العناية اللازمة وخاصة كبار السن، وناقش عددا من المرضى واستمع لشكواهم ومطالبهم، مشددا على حُسن معاملة المرضى والزائرين للمستشفى.

وتفقد آمنة قسم الطوارئ والاستقبال، مؤكدا أن زيارته تأتي في إطار حرصه على متابعة أحوال المرضى والاطمئنان على سير العمل على أكمل وجه.

وقال آمنة، إن مستشفى دمنهور التعليمى، من أكبر المعاهد الطبية بمحافظة البحيرة والمقام على مساحة 1200 متر بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه، ويضم 6 مبانى طبية مجهزة بأحدث الأجهزة وتسع 838 سريرًا، ويستقبل أكثر من 1000 مريض يوميا، كما أن المبنى التخصصى الجديد مقام على مساحة 1200 متر، ويضم المشروع بدروما ودورا أرضيا وسبعة أدوار بإجمالى 275 سريرا، منها 50 سريرا للعناية المركزة و16 غرفة عمليات، بالإضافة إلى التعقيم المركزى والطوارئ وعنابر وأقسام المعامل والرمد ومناظير الجهاز الهضمى والكبد وتجهيزات المبنى التخصصى الجديد بمستشفى دمنهور التعليمى، المكون من 7 أدوار علوية على مساحة 1200 متر.

وأضاف أن المبنى التخصصى الجديد 10 غرف عمليات جراحية مزودة بأحدث النظم التكنولوجية الجراحية، منها غرفتان لزراعة الكلى وغرفتان لزراعة الكبد، و6 غرف لجراحة المخ والأعصاب، والقلب والصدر والرمد، والعظام والمسالك البولية، كما يضم المبنى، معمل ووحدة جراحة المناظير، وجناحا اقتصاديا يضم 48 غرفة بتكلفة إجمالية 142 مليون جنيه، شاملة الأعمال الإنشائية والتأسيس والتجهيزات والمعدات.