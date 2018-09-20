أكدت النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول في بيان لها اليوم أن شركة أورانج إحدى شركات الاتصالات قامت بسحب 2 مليون شريحة محمول قديمة تابعة لها من الموزعين المعتمدين بناءا على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما امتنعت شركتي اتصالات من سحب مايقرب من 8 ملايين خط اتصالات بقيمة 120 مليون جنيه من تجار الاتصالات والمحمول والتي لايمكن تفعيلها إلا من خلال منافذ شركات الاتصالات الرسمية.

وطالب حمد النبراوي رئيس النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول في بيان له اليوم شركات الاتصالات الثلاثة بتعويض تجار الاتصالات والمحمول على هذه الخطوط بعد قرار زيادة أسعار الشرائح الجديدة إلى 65 جنيها للشريحة الواحدة.

وأوضح "النبراوي" وجود 8 ملايين شريحة اتصالات قديمة مع تجار المحمول بدون سحبها من خلال شركات الاتصالات وعدم تفعيلها تسبب خسائر فادحة لدى التجار.

وطالب رئيس النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول شركة فودافون للاتصالات بصرف المستحقات المتأخرة منذ شهر يناير الماضي وحتى الأن لهامش الربح بنسبة الـ3% على قيمة المبيعات خلال الـ9 أشهر الماضية بما يوازي نحو 200 مليون جنيه.