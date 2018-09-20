نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، دوريا رياضيا للمتعافين من تعاطي المخدرات، بالتعاون مع العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية في بورسعيد.

جاء ذلك في إطار الجهود للدمج المجتمعي للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع الطبيعي، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويهدف اليوم الرياضي لإعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث لعب كرة قدم خماسية، بمشاركة 120 من متعافي الخط الساخن 16023 من محافظات الشرقية والغربية والقليوبية وبورسعيد والمنوفية.

وحرص عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مشاركة المتعافين يومهم الرياضي، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع بعد رحلة التعافي، وتسليم الفريق الفائز كأس البطولة، وردد المتعافون هتافات "أنت أقوى من المخدرات".

وقال عثمان، إن الهدف الأساسي من تنظيم اليوم الرياضي إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان، ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وتأكيد أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين .