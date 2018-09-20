في حوار نادر لـ"كاريوكا": جمعت ثمن تذكرة قطار القاهرة من ركابه

في حوار نادر، للفنانة الراحلة، تحية كاريوكا، سجله معها الإذاعي الراحل وجدي الحكيم، فى نهاية الستينات من خلال برنامج "نجوم زمان"، يذاع مساء اليوم على إذاعة ماسبيرو "fm"، بمناسبة إحياء ذكرى رحيلها.

كشفت "كاريوكا" خلال اللقاء سر اسم "عثمان البنداني" الذي ذكرته أكثر من مرة من خلال مذكرتها، الذي قامت بتسجيلها في الإذاعة المصرية، وقالت: "إنه ابن شقيقي الذي قام بفك "الجنزير" الذي كان شقيقى قيدني به لمنع هروبي إلى والدتي بعد وفاة جدتي، وبعد أن قام بهذا، قمت بالقفز إلى داخل "منور الجيران"، وظللت هناك لمدة يومين حتى استطعت الهرب إلى محطة القطار، وعندما قام "الكمسري" بسؤالي عن ثمن التذكرة قمت بالبكاء، فقام الموجودين في القطار بتجميع ثمن التذكرة لي حتى استطيع استكمال الطريق، وبالفعل وصلت إلى القاهرة.