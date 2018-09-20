كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الشؤون الصحية، بمراجعة وحدات الغسيل الكلوي الموجودة داخل المستشفيات العامة كافة بنطاق المحافظة، والتأكد من أعمال الصيانة بها بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة من قبل مديرية الشؤون الصحية، تضم إدارات الكلى وبنك الدم والطب العلاجي والتمريض والتفتيش المالي والإداري والوقائي، للمراجعة والتفتيش على وحدات الغسيل الكلوي الموجوده بـ17 مستشفى بالمحافظة، والتأكد من اتباع الإجراءات الطبية السليمة كافة.

وأشار إلى أن اللجنه تقوم بمراجعة عقود الصيانة للماكينات ووحدات معالجة المياه، ومراجعة الإجراءات المخزنية والمخازن والتهوية وسياسات العمل مع أطقم التمريض بالوحدات وتعقيم الماكينات وبنوك الدم.

وشدد المحافظ على قيام فرق التفتيش بمديرية الصحة بمتابعة أعمال الصيانة والتعقيم والمرور المستمر والمفاجئ على وحدات الغسيل الكلوي، للوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضى، مؤكدا أنه لن يتم التهاون تجاه أي تقصير في العمل.

وجه المحافظ بالتأكد من كفاءة محطات المياه التي تقوم بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي داخل المستشفيات، ومطابقتها للمواصفات بشكل دوري، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية حفاظاً على صحة المترددين عليها.