أدان مفوض الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، في بيان له، اليوم الخميس، الهجمات ضد المدنيين في منطقة بورايو بضواحي أديس ابابا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنه تلقى بكل حزن، صدمة أنباء الهجوم الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد المدنيين الأبرياء في منطقة بورايو، بالقرب من أديس أبابا، وقتل خلاله عدد من الأشخاص وأصيب كثيرون ونزح بعضهم.

وأدان رئيس المفوضية، بشدة هذه الأعمال الجبانة، مؤكدًا، أن الاتحاد الإفريقي يشاطر حزن الشعب الإثيوبي، معربا عن تعازي الاتحاد الإفريقي لحكومة إثيوبيا و أسر الضحايا فضلا عن تضامنه الكامل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن رئيس المفوضية مقتنع بأن هذا الهجوم الإجرامي لن يؤدي إلا إلى تعزيز تصميم القيادة والشعب الإثيوبي على الوقوف في وحدة و المثابرة على طريق الإصلاح، وضمان سيادة حكم القانون، ويؤكد دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الحكومة الإثيوبية في هذا الصدد.

وأشاد رئيس المفوضية، بدور رئيس الوزراء أبي أحمد بالتزامه وتصميمه.