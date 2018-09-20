تناول تقرير لصحيفة "زمان" التركية المعارضة أوضاع العاملين في مطار إسطنبول الثالث الذين دخل بعضهم في إضراب عن العمل من أجل تحسين ظروف العمل، للعديد من الضغوط النفسية والاعتقالات والتهديدات بالضرب، بينما تسابق الحكومة التركية الزمن لافتتاح المطار الجديد.

ورصدت تقارير محلية، اعتقال قوات الأمن الأيام الماضية نحو 600 عامل لشروعهم في إضراب عن العمل، من أجل تحسين ظروف العمل، وسداد الرواتب في موعدها، وتم حبس 24 منهم وعرضهم على المحكمة.

وتواصل نقابة أعمال الإنشاء تقديم معلومات تلقتها من العاملين الذين لا يزالون يعملون في موقع بناء مطار إسطنبول الثالث، عقب الاعتصام الذي بدأ الجمعة الماضية، اعتراضًا على ظروف العمل السيئة وما أعقبه من اعتقالات.

وفي رسالته إلى النقابة شبه أحد العمال الأمر ببناء الأهرامات من أجل فرعون قائلا: "وكأننا نبني الأهرامات لفرعون. يتم تجاهل الأشخاص الذين يلقون حتفهم أثناء بناء هذا الهرم، وللأسف لا يدري المواطنون بما يحدث هنا بالقدر الكافي".

وكانت المعارضة التركية في البرلمان طالبت بالتحقيق في حوادث مقتل 35 عاملا خلال العمل في مطار إسطنبول الثالث، وكذلك اعتقال 543 من المضربين عن العمل احتجاجا على سوء الأوضاع.