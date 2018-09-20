وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بناحية صان الحجر القبلية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالمجان لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء محطة محولات عليها.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها.

ووافق المجلس، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لنحو 24 مشروعًا في قطاعات منها الإسكان الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والري، والرياضة.