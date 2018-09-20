تطوير ورفع كفاءة حديقة 6 أكتوبر وإزالة 4 عقارات مخالفة بالعجوزة

تابع اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير حديقة 6 أكتوبر من خلال افتراش أرضية الحديقة بالنجيلة الطبيعية بعد تسويتها ونظافتها.

كما تفقد رئيس الحي، أعمال الإزالات التي تتم في 4 عقارات مخالفة صدر بشأنها قرارات إزالة بشارع أبناء سوهاج من يمين المحور بمنطقة أرض اللواء، يرافقه سمير شلبي وزينهم إدريس، نائبي رئيس الحي، وجيهان أنور وعلاء الإبياري، مساعدي رئيس الحي، والحسيني مصطفى مدير المباني، وحسام سرحان مدير الإشغالات، وملازم أول معيوف أبو العزم وكيل شرطة مرافق العجوزة، ومسؤولي وعمال حديقة أكتوبر، وقطاع أرض اللواء، وإدارة الإشغالات والمباني بالحي.