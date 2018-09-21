وضعت محافظة الدقهلية خطة طموحة للتخلص الآمن من القمامة يبدأ تنفيذها في أول شهر أكتوبر المقبل، بحيث يتم الترتيب مع المواطنين على إلقاء القمامة في مواعيد محدد، تظهر فيها سيارات جمع القمامة وتنقلها إلى مصانع سندوب لتدويرها في الحال.

وتبدأ المحافظة في تطبيق هذه المنصورة بحي شرق المنصورة وغرب المنصورة، لتقييمها وتعميمها فيما بعد، لتكون نموذجا يحتذى به في باقي المدن والمراكز حتى يشعر المواطن بالتغيير في الشارع، حسب توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين.

وقسمت الأحياء شوارعها إلى مناطقة كل منطقة سيتم تحديد لها مواعيد صباحية وأخرى مسائية يتم جمع القمامة فيها، وسيتم وضع شاشات عرض بأماكن التجمعات السكانية لتوعيه المواطنين بالالتزام بوضع القمامة داخل الصناديق.

وتعتمد المنظومة على مضاعفة وقت العمل بحيث يستمر على مدار 24 ساعة في 3 ورديات العمل، تبدأ الأولى من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحاً بقوة العمل "عمال ومعدات" بنسبه 50%، والثانية من الساعة 7 صباحا حتى 3 عصرا بنسبة 100% من القوة "عمالة ومعدات"، والثالثة من الساعة 3 عصرا وحتى 11 مساء بنسبة 50% من القوة "عمالة ومعدات" على أن يتم وضع حوافز معنوية ومالية لجميع العاملين في مقدمتهم عمال النظافة وكذلك القيادات والمشرفين، وسيكون التحفيز مرتبط لنسب الجمع والنقل ومدى الإنجاز الشهري.

وأقر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، العمل بتلك المنظومة ليتم الجمع من المنبع والنقل إلى المقلب العمومي على أن تلتزم الأحياء بتوقيتات محددة لعمليات الجمع والنقل والتي تم مراعاة أوقات خروج المواطنين وطلاب المدارس والجامعات في الصباح وأيضا أوقات العودة بما لا يعوق السيولة المرورية.

وأكد شاروبيم، أن التقييم يتم من خلال عمليات الرصد اليومي للكميات التي يتم نقلها عن طريق الموازين وشركة التدوير وذلك بمعرفه الإدارة العامة للبيئة والتي تلتزم بإعداد بيان يومي وشهري بالكميات، مؤكدًا قيام الإدارة العامة للمتابعة بالمرور على كافه الورديات العاملة بنطاق الأحياء شرق وغرب للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة وقوة العمالة والمعدات وتقديم تقرير يومي بالنتائج.