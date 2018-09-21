شهد مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، على مدار 3 سنوات، محاولات عدة لإعادة تشغيله، لاستقبال طلبات المواطنين بالتصديق على الأوراق والشهادات من وزارة الخارجية، لتوفير عبء تكلفة ومشقة السفر على أبناء المحافظة، لاعتماد الأوراق من القاهرة أو بني سويف.

كان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الأسبق، افتتح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، في العيد القومي للمحافظة، في مارس 2016، وقدم المكتب خدماته للمواطنين لمدة 3 أشهر، وأغلقت مديرة المكتب المكان بعد اعتذارها عن العمل، وعادت إلى مسقط رأسها في بني سويف، لعدم تنفيذ المحافظة وعدها بتوفير استراحة لها للإقامة فيها.

وقال اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، لـ"الوطن"، إن العمل توقف في هذا المكتب بعد 3 أشهر فقط من افتتاحه لعدم توفير المحافظة لمكان كاستراحة لمديرة المكتب التي تسافر من بني سويف إلى الفيوم وقتها، فاعتذرت وأغلقت المكتب.

وأضاف عضو مجلس النواب، "حاولنا عدة مرات مع وزارة الخارجية والتنسيق مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، خلال الفترة الماضية، لتوفير مكان بالوحدة المحلية لتخصيصه للمكتب واستئناف العمل به، وتحويل مقر المكتب الحالي لاستراحة لمديرته على مدار الأعوام الثلاثة، حتى تمكنا مؤخرًا توفير الأثاث للاستراحة المقترحة بالجهود الذاتية وتبرعات بعض المواطنين من أبناء الفيوم، وتجهيز مكان بمجلس مدينة الفيوم، ليكون مكتب للتصديقات بدلا من المجاور لبنك الإسكان والتعمير".

وأكد "توجهت مؤخرا لمديرة مكتب التصديقات بمحافظة بني سويف، وأخبرتها بأن مقر المكتب الجديد أصبح جاهز والاستراحة للإقامة جاهزة، فأخبرتني بأنها لن تتمكن من العودة للعمل، بسبب سفر موظفي المكتب لديها في بعثات خارجية تابعة للوزارة، وأنها أصبحت بمفردها في مكتب بني سويف حاليا".

وأشار إلى أنه طرح على محافظ الفيوم الجديد، عدة بدائل من أجل تشغيل هذا المكتب وتقديم الخدمة للمواطنين، مثل تولي موظف من ديوان المحافظة استلام الأوراق والشهادات من المواطنين مرتين أسبوعيا، والسفر بها إلى بني سويف لاعتمادها والعودة لتسليمها لأصحابها، أو أن تنتدب وزارة الخارجية أحد موظفيها المدربين للعمل بالمكتب وتشغيله، أو انتداب أحد موظفي المحافظة الأكفاء لوزارة الخارجية والحصول على التدريبات اللازمة، ليعود إلى الفيوم ويدير المكتب.

وأوضح أنه يتمنى أن تتم الموافقة على أي من الحلول المقترحة؛ ليعود المكتب لتقديم خدماته للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وتعهد محافظ الفيوم الجديد، بأنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لتدبير البديل لإدارة المكتب بالمحافظة.

كان اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الجديد، زار مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المتوقف عن العمل، في شارع البحر، الثلاثاء الماضي، لبحث تشغيله في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم خدماته للمواطنين وتخفيف مشقة السفر والانتقال لتوثيق الأوراق والمستندات بمحافظتي القاهرة وبني سويف، وتعهد بالعمل على حل مشكلة هذا المكتب وأن يعود للعمل قريبا.