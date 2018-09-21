مصرع مهندس ووالدته وزوجته وابنته في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي مهندس مصرعه، برفقة والدته وزوجته وابنته، وأصيب ابنه؛ إثر انقلاب سيارته الملاكي بمدينة الشيخ زايد.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء دكتورمصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء سير قائد السيارة اصطدام بالجزيرة الوسطي مما أدي انقلاب السيارة وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية، وتم نقل المتوفيين والمصاب إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأمر اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.