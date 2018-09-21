واصل الدكتور محمود المهدي، استشاري النساء والتوليد بمستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، اعتراضا على قرار نقله من مستشفى الخارجة العام لوظيفة مدير إدارة تنظيم الأسرة بديوان مديرية الصحة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تلاحظ استقرار الحالة الصحية للطبيب المضرب عن الطعام والمحجوز حاليًا بغرفة العناية المركزة بمستشفى الخارجة العام، وهناك متابعة طبية مستمرة لحالته الصحية.

وأضافت سيدة، أن قرار النقل جاء ضمن قرار إداري لتكليف زملاء أطباء مهام بمنظومة الصحة بالمحافظة، وذلك بتوجيهات واعتماد محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، وفي النهاية للزميل الطبيب حق التظلم من أي قرار.

وكان الدكتور محمود مهدي، استشاري النساء والتوليد بمستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، قد أعلن إضرابه أمس الأول، عن الطعام اعتراضًا على قرار نقله من مستشفى الخارجة العام لمنصب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وإخلائه من المستشفى إداريا.