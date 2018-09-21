"المالية" تعلن عن مزادات لبيع أراضي وسيارات ومحلات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزادات علنية لبيع محلات وسيارات وأراضي، كالتالي:

- جلسة مزاد 23/9/2018:

لبيع 120 محل تابع لصندوق الإسكان الاجتماعي، وزارة الإسكان، بمساحات تتراوح من 12: 22.5 متر، وتقام جلسة المزاد بقاعة معسكر الشباب والرياضة، بمصيف بلطيم، أمام الفنار القديم، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه، وتطلب كراسة الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

- جلسة مزاد 24/9/2018:

لبيع أرض ومباني، بمنطقة القصور خلف الشويفات بالتجمع الخامس، بمساحة 400 متر، وتأمين ابتدائي مليوني جنيه، وسيارات موديلات شيفرولية، وتيوتا، وبيجو، وهونداي، والنترا، ومرسيدس، وبضائع جهات حكومية .

وتقام جلسة المزاد بالنسبة للأراضي، بنادي وزارة المالية، بشارع النيل، أمام مسرح البالون، وتبدأ جلسة المزاد الواحدة ظهرا.

ويُشترط لدخول المزاد، شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، شارع التحرير، الدقي، أمام بنك فيصل الإسلامي، بمبلغ 300 جنيه، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد.