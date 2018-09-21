النيابة تستدعي مسؤولي جمعيات مدن السلام بالسويس لإهدارهم 80 مليون جنيه

قررت النيابة العامة في السويس استدعاء 3 من مسؤولي جمعيات الإسكان في المدن الجديدة بالمحافظة، لاتهامهم بالتلاعب في المستندات وإهدار أكثر من 80 مليون جنيه من أموال الجمعيات، ما تسبب في عدم إحداث أزمات كبيرة داخل المدن الجديدة، وخصوصًا مدن السلام 1 والسلام 2.

وقدمت الأجهزة الرقابية في السويس تحريات إلى النيابة العامة تتهم مسؤولين في الجمعيات بالاستيلاء على أموال مخصصة لتنفيذ أعمال مقاولات، متضمنة التحريات ومستندات تؤكد قيام مسؤول بصرف أكثر من 10 ملايين جنية لمقاول عن تنفيذ أعمال بالمدن الجديدة لم ينفذها.

وأكدت التحريات، أن جمعيات إسكان بمدن السلام واحد واثنين رصد بها أكثر من 110 مخالفات قانونية ومالية خاصة بها، تسببت في إهدار أموال الجمعيات وعدم تنفيذ تطوير بالمدن الجديدة، ما تسبب في حدوث أزمات كبيرة بالمدن الجديدة وخصوصا مدن السلام واحد واثنين.

وتعاني مدن السلام واحد واثنين بالسويس من الإهمال الشديد بسبب أن محافظة السويس لا تقوم بتطويرها، خصوصا أن جمعيات الإسكان هي الملزمة بالتطوير طبقا للقانون.