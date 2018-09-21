كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز سيناقش مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، ونحو 10 مستثمرين كبار في قطاع التجارة الداخلية، فرص الاستثمار وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات، الاثنين المقبل، وذلك ضمن خطة وزارة التموين لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.

وأضاف مساعد أول وزير التموين للاستثمار، خلال تفقد سير العمل بالمنطقة اللوجيستية بسبرباى بمدينة طنطا، يرافقة اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبروجلوبال للإستثمار والمهندس شريف يونس المدير التنفيذى للمنطقة اللوجيستية، أن الجهاز يعمل على جذب استثمارات أجنبية أيضا، حيث سيتم في القريب العاجل زيارة لإحدى الشركات تقدر استثمارتها بنحو 17 مليار جنيه للاستثمار في إحدى محافظات الصعيد الفترة المقبلة.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى المتمثلة في المركز التجاري من مشروع داون تاون دلتا، والذي يقام على مساحة 82 فدان بمدينة طنطا خلال شهر أغسطس 2019.

وتابع "عشماوي"، أن المشروع يعد بشائر ثمار مجهودات الجهاز لتنمية قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مناطق لوجستية أخرى خلال الفترة المقبلة بالبحيرة والشرقية، موضحا أن الجهاز طرح بالفعل فرصة استثمارية بمخافظة قنا وسيتم طرح 4 فرص أخرى خلال الفترة المقبلة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه.