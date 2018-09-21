تشهد الأيام القليلة المقبلة، تحركات من الجانبين المصري والأمريكي على المستوى الرسمي، ومن جانب مجتمع الأعمال، بغرض زيادة معدلات الاستثمار وحجم التجارة المتبادلة بين الجانبين.

أول هذه التحركات جاء من خلال مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إذ يزور أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال واشنطن أواخر الشهر الجاري، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في مختلف المجالات، في الوقت الذي تبحث فيه وزارة التجارة والصناعة الترتيبات النهائية لزيارة مرتقبة لنحو 60 شركة أمريكية نهاية أكتوبر المقبل، بينما تشهد الزيارة مفاوضات بين الجانبين المصري والأمريكي بشأن اتفاقية "تيفا".

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم، إن الوزير عمرو نصار التقى أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة، كما تناول اللقاء الاستعدادات التي تقوم بها حالياً غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال لاستقبال وفد الشركات الأمريكية الذي سيزور القاهرة نهاية شهر أكتوبر المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ومن بين الملفات الهامة المطروحة على جدول الأعمال المصري-الأمريكي على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، المفاوضات المتعلقة باتفاقية "التيفا"، الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل زيادة التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووفق معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حققت خلال السبعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، إذ سجلت 3 مليارات و822 مليون دولار مقابل مليارين و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من العام بقيمة 832 مليون دولار.

التحرك الثالث يتمثل في الاجتماع المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبريات الشركات الأمريكية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن وفداً من كبار رجال الأعمال يمثل نحو 20 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية سيلتقى مع الرئيس، الأحد المقبل.

وأكد توفيق أن الرئيس سيرد على استفسارات المستثمرين الأمريكبين ويوضح لهم بشكل مباشر طبيعة الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتصميم الدولة على المضي قدماً في طريق تحديث النشاط الاقتصادي.