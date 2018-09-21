أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، أن جميع المصابين أثناء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم غادروا المستشفيات عدا حالتين فقط واحدة بمستشفى الزقازيق الجامعي وأخرى بمستشفى خاص، مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة.

وفي نفس السياق تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال اللجنة المُشكلة بمعرفة النيابة العامة لفحص وحدة الغسيل الكلوي ومحطة المعالجة بالمستشفى، مشددا على سرعة الانتهاء من تحديد أسباب الإصابات التي أدت لوفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بغيبوبة من مرضى الغسيل الكلوي.

كما تابع وكيل الصحة، تلقي مرضى الغسيل الكلوي للخدمة بالمنافذ التي جرى توزيعهم عليها وتوفير وسائل انتقالهم إليها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات وإعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي بمسشتفى ديرب نجم.