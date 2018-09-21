أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن أمله في أن يشكل اليوم العالمي للسلام، والذي يوافق الـ21 سبتمبر من كل عام، فرصة ليقف العقلاء وصناع القرار في العالم أمام ضمائرهم، وينهضوا بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة وآلام ضحايا الحروب والصراعات.

وذكر الأزهر أنه يسعى دائما خلال السنوات الأخيرة، بكل ما يملك من إمكانات، وبما لديه من تأثير واحترام لدى الشعوب الإسلامية والكثيرين عبر العالم، إلى نشر وتعزيز ثقافة السلام والحوار بين أتباع مختلف الديانات والحضارات، وأقام من أجل ذلك العديد من المؤتمرات والفعاليات، كما جعل شيخ الأزهر من الدفاع عن قيم التسامح والتعايش قضيته الأولى؛ رافضا لدعوات التطرف والعنصرية والانعزال، مؤكدا أنه "يتمنى أن يلقى الله وهو سائر في طريق صنع السلام والتسامح".

واستذكر الأزهر الشريف، في هذا اليوم، معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت نِيرِ الاحتلال الصهيوني الغاشم، وآلام مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا اللاجئين في مخيمات بائسة، وما يقاسيه الفارون بأنفسهم وأولادهم، عبر البحار والفيافي، بحثا عن ملاذ آمن بعدما دمرت الحروب والصراعات أوطانهم وحرمتهم الأمن والاستقرار.