برلماني: رئيس الوزراء وعد بصيانة شاملة لأجهزة الغسيل الكلوي بديرب نجم

أكد عبدالباقي تركيا، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم، أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال اللقاء بحث أزمة الغسيل الكلوي داخل مستشفى ديرب نجم.

وأشار خلال بيان له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنه أوضح لرئيس مجلس الوزراء القصور التام الذي يعاني منه مستشفى ديرب نجم ونقص الإمكانيات والإهمال الجسيم الذي أودى بحياة الأبرياء ووعده رئيس الوزراء أن ما حدث لن يمر مرور الكرام وأنه يتابع سير التحقيقات وسيتم محاسبة المخطئ والإعلان عنه في القريب العاجل.

وتابع: كما وعد رئيس الوزراء بالاهتمام بمستشفى ديرب وتزويده بجميع الإمكانيات وعمل صيانة شاملة لجميع أجهزة الغسيل الكلوي على نفقة الوزارة حتى يتم إعادة تشغيل وحدة الغسيل الكلوي.