تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط سائق يتاجر في "الحشيش" وبحوزته 52 قطعة "حشيش" قبل توزيعها على عملائه بـ"الوليدية" في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "ع. ب. ح"، 40 سنة، سائق، مقيم في الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط، وبحوزته "52 قطعة لمخدر "الحشيش" تزن 150 جرامًا، ومبلغ مالي 5900 جنيه، وهاتف محمول".

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة الإتجار، والهاتف المحمول لاستخدامه في الاتصال بعملائه.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.