أعلنت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، عن تنظيم ندوة بعنوان: "خليك عالمي في مجال التسويق الإلكتروني"، يقدمها المهندس أشرف الروبي المتخصص في مجال التسويق الإلكتروني، ومحاور الندوة هي:
- كيف تبدأ في مجال التسويق بشكل عملي وعلمي.
- البحث التسويقي وتطوراته.
- طرق الإعلان السليمة على فيسبوك.
- طرق التسويق الحديثة والمتطورة
- كيفية التواصل مع العميل بشكل مختلف وفعال فى كل مكان عن طريق سحب الداتا.
- طرق صنع براند خاص بك.
على أن تكون الندوة، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 3 مساءً: 7 مساء، بقاعة الندوات بالدور الأرضي، والمحاضرة مجانية.