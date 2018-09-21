أعلنت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، عن تنظيم ندوة بعنوان: "خليك عالمي في مجال التسويق الإلكتروني"، يقدمها المهندس أشرف الروبي المتخصص في مجال التسويق الإلكتروني، ومحاور الندوة هي:

- كيف تبدأ في مجال التسويق بشكل عملي وعلمي.

- البحث التسويقي وتطوراته.

- طرق الإعلان السليمة على فيسبوك.

- طرق التسويق الحديثة والمتطورة

- كيفية التواصل مع العميل بشكل مختلف وفعال فى كل مكان عن طريق سحب الداتا.

- طرق صنع براند خاص بك.

على أن تكون الندوة، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 3 مساءً: 7 مساء، بقاعة الندوات بالدور الأرضي، والمحاضرة مجانية.