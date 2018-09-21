تتلقى مصر خلال أيام الشريحة الأخيرة من قرض بنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى: إنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذى يقدّمه البنك لمصر من إجمالى 1.5 مليار دولار.

وأوضح «شريف» خلال لقائه اليوم والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه من المنتظر أن يتم تحويلها إلى مصر خلال أيام، وذلك لدعم برنامج الحكومة، الذى يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وبحث الجانبان التعاون فى دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، التى تسهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، حيث أكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية فى المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة تحسّن مناخ الاستثمار الذى جعل مصر «رقم واحد» فى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يعزّز الثقة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل المشروعات الضخمة التى نفّذتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية فى مجال البنية الأساسية، التى أسهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن هذا التمويل سيسهم فى دعم الحماية الاجتماعية، التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتُعد من أولويات الحكومة، فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى لمصر.

«الاستثمار» تبحث مع نائب رئيس البنك الأفريقى دعم تنمية سيناء والاستثمار فى رأس المال البشرى

فى سياق آخر، وقعت وزيرة الاستثمار، مع نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور شهاب مرزبان، والمهندس حسن العطاس، ممثلين عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية، اتفاقاً للمساهمة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون جنيه، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

كما وقّعت الوزيرة، مع نيفين جامع، مذكرة لتنفيذ الاتفاق من أجل تعميم تطبيق تجربة شـارع مصر فى مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير تمويل لمشروعات عربات الطعام المتنقلة التى تستهدف الشباب بغرض المساهمة فى تنفيذ توجهات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاق غرضه الرئيسى هو تمكين الشباب وإدماجهم فى سوق العمل، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدمج الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الاتفاق نتيجة تضافر الجهود والتعاون الكفء والفعال بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الوطنية العاملة فى مجال تمكين الشباب.

كما أطلقت وزيرة الاستثمار والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المرحلة الثانية من مبادرة «فكرتك شركتك»، لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى جميع أنحاء مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من «فكرتك شركتك» ستتبنى أفكاراً مبتكرة جديدة وتشهد انضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث تهدف هذه المرحلة إلى زيادة الدعم لرواد الأعمال وتعزيز مشروعاتهم الناشئة، لكى تنمو وتنافس بشكل فعال، داعية القطاع الخاص إلى دعم مشروعات الشباب.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لريادة الأعمال»: «حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحاً كبيراً، التى تقدمت فيها 3600 فكرة من 27 محافظة، وتم اختيار 116 فكرة بعد إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب هذه الأفكار، تأهلوا إلى معسكر تدريبى، ومن خلاله تم اختيار 30 شركة ناشئة فى مجموعة متنوعة من المجالات، مثل التكنولوجيا الصحية والخدمات المنزلية والإلكترونية والسيارات والطعام، وقامت المبادرة بتمويلهم من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، فى مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8% من الشركة».

وأوضح أنه يمكن لأى شخص المشاركة فى برنامج «فكرتك شركتك»، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم مع الشركات الناشئة، وستقوم بعمل برنامج تدريبى لمدة 4 أشهر لهذه الشركات.

وأوضح «مرزبان» أن فريق مبادرة «فكرتك شركتك» قام بإجراء مقابلات شخصية مع نحو 70 شخصاً خلال اليوم الأول من إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، التى تلقت 2000 فكرة حتى الآن، ومن المنتظر أن يقوم أوتوبيس «فكرتك شركتك» بعمل جولات فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لإجراء مقابلات شخصية مع أصحاب باقى الأفكار.

وتستهدف مبادرة «فكرتك شركتك» رواد الأعمال فى مختلف أنحاء مصر، ويمكن للفرق التقديم من خلال ملء استمارة تقديم إلكترونية على الرابط «www.sherketak.com»، وموقع «فلك» على الرابط «www.falakstartups.com»، وسيطوف أوتوبيس «فكرتك شركتك» محافظات مصر لمقابلة رواد الأعمال المشتركين ومنحهم فرصة كاملة للتقديم ولعرض فكرتهم.