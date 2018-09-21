لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق "دمنهور - دسوق" أمام قرية سنهور مركز دمنهور بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندي مدير المباحث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق "دمنهور - دسوق" أمام قرية سنهور مركز دمنهور.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المعهد الطبي القومي بدمنهور، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة للتحقيق.