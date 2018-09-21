استكمل اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أنشطة المؤتمر الدولي "آسيا الوسطي في نظام ممرات النقل الدولية.. المنظور الاستراتيجي والفرص غير المحققة" المنعقد بطشقند عاصمة دولة أوزبكستان، بزيارة لمصنع وسائل النقل الثقيل والأتوبيسات والمقام بمدينة سمرقند، وذلك ضمن وفد من رؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر بعد أن استقلوا القطار فائق السرعة في رحلة استغرقت ساعتين ونصف بسرعة 250 كيلومتر/ ساعة.

وتفقد المشاركون في المؤتمر أقسام المصنع وما ينتجه كما أطلعوا على إمكانيات مرفق السكك الحديدية ودوره في نقل أنواع البضائع المختلفة.

وأبدى الحضور إعجابهم بالإمكانيات الجيدة لهذا المرفق ودوره في إكمال سلسلة الإمداد الخاصة بنقل البضائع في دولة أوزبكستان.

يأتي ذلك في إطار برنامج المؤتمر والذي بدأت فاعلياته بالأمس ولمدة يومين.