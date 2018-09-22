أكدت تقارير حقوقية يمنية مقتل 1539 طفلا، وإصابة 1166 آخرين، خلال الفترة ما بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2018، بسبب حملات الحوثيين لتجنيد الأطفال دون الـ18 عاما، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.