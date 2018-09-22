لقي شخصين مصرعهم وأصيب 11 آخرين، إثر تصادم سيارة "ميكروباص" مع "أتوبيس ميني باص" بطريق "السويس– العين السخنة".

ونقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة "ميكروباص" مع "أتوبيس ميني باص".

وقال مصدر طبي، إن المتوفين شخصين وتم نقلهم لمشرحة مستشفى السويس العام، لافتا إلى أنهم كانوا متواجدين بالسيارة "الميكروباص".

وأكد المصدر أن المصابين في الحادث 11 شخصا، نقلوا جميعا إلى مستشفى التأمين الصحي.