انتهت صلاة الجنازة على المنتج الكبير سمير خفاجى، قبل قليل، والتي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

وتتجه أسرة الراحل وعدد من الفنانين الذين حضروا الجنازة لمدافن عائلته بمصر الجديدة.

ومن الفنانين الذين حضرو صلاة الجنازة الكاتب الكبير وحيد حامد ونجله المخرج مروان حامد، المخرج خالد جلال، الفنانين سمير صبري، دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين، محمد أبو داوود محمد فؤاد المهندس نجل الفنان القدير فؤاد المهندس، ورجاء الجداوي ومنال سلامة.

يذكر أن سمير خفاجي توفي، مساء الجمعة، وأقيمت جنازته اليوم السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

وقدم "خفاجي" العديد من الأعمال الفنية، فهو مؤلف ومنتج مسرحي مصري، ومؤسس فرقة "ساعة لقلبك" الشهيرة مع "يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد" والتي أسهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال "الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولى مهمة الغناء في الفرقة".