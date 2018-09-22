ينتظم مليونا طالب وطالبة، غدا، داخل 3525 مدرسة بمحافظة الجيزة في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية التربية والتعليم انتهت من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإصلاح الأثاثات المدرسية ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية.

وقد تم تسكين كل المعلمين وإعداد الجداول المدرسية وسد أى عجز فى المدرسين عن طريق الانتداب بمعرفة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأضاف المحافظ، أن أجهزة الأحياء والمراكز والمدن شنت الحملات لرفع أي مخلفات أو إشغالات أو عربات متهالكة متواجدة بمحيط المدارس وتهيئة الشوارع المؤدية لها بصورة جيدة.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات قد تظهر.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية، والتأكد من وصول الكتب وتهيئة المناخ الدراسي الملائم بجميع المدارس، وتكثيف خطط المتابعة وتشجيع المعلمين على تبني الطرق الحديثة في التدريس، مشدداً على المتابعة الدقيقة والمستمرة لانضباط المعلمين وتشجيع الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية.