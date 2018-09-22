قالت الشرطة الإثيوبية، إن أكثر من 100 شخص يشتبه بهم في تورطهم في النزاع الأخير في بورايو والمناطق المحيطة بها تم تقديمهم إلى المحكمة خلال اليومين الماضيين.

وأكد القائد بيكانا ميدكسا منسق التحقيق في إدارة شرطة بورايو لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الشرطة احتجزت 394 من المشتبه بهم لتورطهم في النزاع، ومن هؤلاء المحتجزين تم تقديم أكثر من 100 متهم إلى المحكمة أمس واليوم.

وأضاف أن المشتبه بهم متهمون بالقتل والنهب والانخراط في الصراع العرقي بالإضافة إلى السطو المسلح، ووفقا لبيكانا طلبت الشرطة من المحكمة 14 يومًا إضافية و تم السماح لها لإجراء التحقيق، وعلم أنه تبذل جهود مشتركة لتنظيم المعلومات حول الجريمة من خلال التعاون بين الشرطة الفيدرالية والشرطة الإقليمية والأمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.